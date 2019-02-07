Во Львовской области заявили об образцовой расправе с нелегальным азартом

Он рассказал, что до недавнего времени в городе действовали нелегальные заведения, где вместо лотерей проводили запрещены азартные игры. Их закрыли активисты вместе с правоохранителями, впрочем, правонарушители не успокоились и стремятся к реваншу.

"Я слышал, что в этих точках проигрывались страшные суммы. Они позиционируют себя как лотерея, а на самом деле - это обычные казино. Поэтому можете быть уверены - эти точки не вернутся. По крайней мере мы сделаем все возможное, чтобы они не вернулись", - заявил он.

Винникам удалось очиститься от азарта, потому что город объединился, говорит Явный. Активисты, общественные деятели, депутаты и мэрия - принципиальную позицию заняли все.

"Угрозам активистам, если они действительно имеют место быть, мы положим конец. Будьте уверены, что депутаты встанут на защиту именно активистов, а не владельцев игровых клубов", - сказал он.

Борьба с азартом в Винниках - не типичная для других украинских городов, говорит городской голова Владимир Квурт.

"Винники стали первым городом, свободным от игорного бизнеса. Я убежден, что сегодня все общины Украины должны заявить о своем отношении к тому, что происходит за затемненными окнами.

Мы все должны сказать свое слово - готовы ли мы мириться что происходит незаконная игра, в это втягиваются наши дети, разбиваются семьи, пенсионеры проигрывают последнее", - подчеркнул он.

Далее - слово за законодателями, отмечает Квурт.

"Верховная Рада должна дать ответ, дополнит ли она ЗУ "О запрете игорного бизнеса" всего одним единственным пунктом - запретом электронных лотерей. Это позволит правоохранителям отстоять интересы общества. Поэтому - дело за ВР", - подчеркнул он.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры. Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что ведутся запрещены азартные игры.