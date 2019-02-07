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На Львівщині заявили про взірцеву розправу з нелегальним азартом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Місцева влада Винників (Львівська область) доклала великих зусиль, аби очистити місто від незаконних азартних ігор. Але війна із нелегалами триває. Про це у коментарі УНН повідомив депутат Винниківської міської ради Богдан Явний.

Він розповів, що донедавна в місті діяли нелегальні заклади, де замість лотерей проводили заборонені азартні ігри. Їх закрили активісти разом з правоохоронцями, втім, правопорушники не заспокоїлися і прагнуть реваншу.

"Я чув, що в цих точках програвалися страшні суми. Вони позиціонують себе як лотерея, а насправді - це звичайні казино. Тому можете бути певні - ці точки не повернуться. Принаймні ми зробимо усе можливе, аби вони не повернулися", - заявив він.

Винникам вдалося очиститися від азарту, бо місто об'єдналося, каже Явний. Активісти, громадські діячі, депутати і мерія - принципову позицію зайняли всі.

"Погрозам активістам, якщо вони дійсно мають місце бути, ми покладемо край. Будьте певні, що депутати стануть на захист саме активістів, а не власників гральних клубів", - сказав він.

Боротьба із азартом у Винниках - не типова для інших українських міст, каже міський голова Володимир Квурт.

"Винники стали першим містом, вільним від грального бізнесу. Я переконаний, що сьогодні усі громади України повинні заявити про своє ставлення до того, що відбувається за затемненими вікнами.

Ми всі повинні сказати своє слово - чи готові ми миритися що відбувається незаконна гра, що в це втягуються наші діти, що розбиваються сім'ї, що пенсіонери програють останнє", - підкреслив він.

Далі - слово за законотворцями, наголошує Квурт.

"Верховна Рада має дати відповідь, чи доповнить вона ЗУ "Про заборону грального бізнесу" всього одним єдиним пунктом - забороною електронних лотерей. Це дасть можливість правоохоронцям відстояти інтереси громади. Тому - справа за ВР", - підкреслив він.

Нагадаємо, Львів оголосив війну закладам “Національної лотереї”. У мерії попередили про перевірку всіх закладів та оголосили прохання до власників приміщень, які орендує “Національна лотерея”, розірвати договори. Окрім того, біля закладів “Національної лотереї” анонсували соціальну рекламу із написами, що тут проводять заборонені азартні ігри.

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