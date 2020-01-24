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Во Львовской области задержали мужчину, который передал заключенной "фруктовый напиток" с метадоном

Киев • УНН

 • 12221 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Во Львовской области взяли под стражу мужчину, который передавал наркотические средства заключенной. Во время последней передачи правоохранители изъяли у мужчины метадон, который он скрыл в фруктовом напитке и баночке с медицинским препаратом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

Во Львовской области задержали мужчину, который передал заключенной "фруктовый напиток" с метадоном

"Злоумышленник, 37-летний львовянин, передавал наркотические средства своей знакомой, заключенной в одной из львовских учреждений исполнения наказаний. 21 января, во время последней передачи, правоохранители изъяли наркотическое средство "метадон", часть которого мужчина спрятал в баночке с медицинским препаратом, а другую часть - растворил в фруктовом напитке", - говорится в сообщении.

Указано, что следователи Галицкого отдела полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Луганской области в почтовом отделении задержали двух мужчин с наркотиками.

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