На Львівщині затримали чоловіка, який передав ув’язненій "фруктовий напій" з метадоном
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Львівщині взяли під варту чоловіка, який передавав наркотичні засоби ув’язненій. Під час останньої передачі правоохоронці вилучили у чоловіка метадон, який він приховав в фруктовому напої та баночці з медичним препаратом. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
"Зловмисник, 37-річний львів’янин, передавав наркотичні засоби своїй знайомій, ув’язненій у одній з львівських установ виконання покарань. 21 січня, під час останньої передачі, правоохоронці вилучили наркотичний засіб "метадон", частину якого чоловік приховав у баночці з медичним препаратом, а іншу частину – розчинив у фруктовому напої", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що слідчі Галицького відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Луганщині у поштовому відділенні затримали двох чоловіків з наркотиками.