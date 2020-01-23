На Луганщині у поштовому відділені затримали двох чоловіків з наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Луганщині у поштовому відділенні затримали двох чоловіків з психотропною речовиною PVP та амфітаміном. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Луганській області.
"Співробітники Управління протидії наркозлочинності в ході реалізації оперативної інформації на вході у поштове відділення міста Лисичанська виявили у двох чоловіків пакунки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та амфітаміном. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років", - сказано у повідомленні.
Як з’ясувалось, чоловіки проживають у місті Сєвєродонецьку. Даний факт внесено до ЄРДР і в рамках відкритого кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу.
Вилучене направлено до НДЕКЦ. Слідству ще належить з’ясувати джерело каналу постачання на Луганщину особливо небезпечного психотропного зілля.
Нагадаємо, у столиці викрили студентку, яка збувала наркотики, у неї під час обшуків вилучили наркотиків на суму близько 20 тис. гривень.