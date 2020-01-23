В Луганской области в почтовом отделении задержали двух мужчин с наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Луганской области в почтовом отделении задержали двух мужчин с психотропным веществом PVP и амфетамином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Луганской области.
"Сотрудники Управления противодействия наркопреступности в ходе реализации оперативной информации на входе в почтовое отделение города Лисичанска обнаружили у двух мужчин пакеты с особо опасным психотропным веществом PVP и амфетамином. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, мужчины проживают в городе Северодонецке. Данный факт внесен в ЕРДР и в рамках открытого уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.
Изъятое направлено в НИЭКЦ. Следствию еще предстоит выяснить источник канала поставки в Луганскую область особо опасного психотропного зелья.
Напомним, в столице разоблачили студентку, которая сбывала наркотики, у нее во время обысков изъяли наркотиков на сумму около 20 тыс. гривен.