Во Львовской области остаются затопленными два десятка дворов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. По состоянию на 7:00 20 июня остаются подтопленными 20 приусадебных участков в с. Колодец Николаевского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
“В течение 17 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов”, — говорится в сообщении.
Пока остаются подтопленными “20 приусадебных участков в с. Колодец Николаевского района”, — добавили спасатели.
Они также сообщили, что уровень воды постепенно спадает.
Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.
Напомним, на Херсонщине подтопленными в результате сильных дождей остаются 120 домохозяйств.