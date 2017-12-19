Во Львовской области загорелся электровоз
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в электровозе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"Во Львовской области, сегодня, в 7:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на электровозе в селе Мшана Городоцкого района, на расстоянии 100 м от железнодорожной станции, принадлежащей Городецкой РФ "Львовская железная дорога". Пожар возник в электровозе и перекинулся на чердак складского помещения, расположенного рядом", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ГСЧС, к ликвидации пожара привлекли 28 спасателей, 5 единиц спецтехники и пожарный поезд.
"Из-за плотного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания. Пожар локализован 9:08 и ликвидировали в 09:22 в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы.
По данным спасателей, огнем уничтожена крыша на площади 4 кв.м недействующего складского помещения, водительское кабину и моторный отсек электровоза. Причина пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщал УНН, пассажирский поезд загорелся на ходу в Киевской области.