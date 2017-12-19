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На Львівщині загорівся електровоз

На Львівщині загорівся електровоз

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Львівщині вогнеборці ліквідували пожежу в електровозі.  Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН

"На Львівщині, сьогодні, о 07:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на електровозі в селі Мшана Городоцького району, на відстані 100 м від залізничної станції, яка належить Городоцькій РФ "Львівська залізниця".Пожежа виникла у електровозі й перекинулася на піддашшя складського приміщення, розташованого поруч", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у ДСНС, до ліквідації пожежі залучили 28 рятувальників, 5 одиниць спецтехніки та пожежний поїзд.

"Через щільне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували 09:08 і ліквідували о 09:22 в складі 3-х ланок газодимозахисної служби.

За даними рятувальників, вогнем знищено дах на площі 4 кв.м недіючого складського приміщення, водійську кабіну та моторний відсік електровоза. Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНН, пасажирський поїзд загорівся на ходу на Київщині.

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