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Во Львовской области зафиксировали загрязнение почв и водоемов

Киев • УНН

 • 97644 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Во Львовской области зафиксировали загрязнение почв и водоемов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов Львовской областной государственной администрации.

Во Львовской области зафиксировали загрязнение почв и водоемов

Отмечается, что в восьми из одиннадцати пунктов наблюдения во Львовской области, где в марте 2017 года осуществлялся отбор проб и почв, были обнаружены превышения допустимых уровней рыбохозяйственных нормативов, а именно: фосфатов и железа общего, азота нитритного, сульфатных ионов, азота аммонийного.

Речь идет о выявленных превышениях допустимых уровней рыбохозяйственных нормативов в следующих пунктах наблюдений "р.Тисменица - Дрогобыч", "р.Зубра - с.Зубра", "р.Днестр - с.Журавно", "р.Стрый - с.Верхнее Синевидное", "р.Полтава - с.Камьянополь", "р.Вишня - с.Чернево", "р.Завадовка - с.Грушев", "р.Шкло - с.Краковец".

Напомним, Минприроды в прошлый раз обнародовала доклад по состоянию экологии в 2014 году.

При этом, Омбудсмен обвинила министра экологии О.Семерака в самоустранении от выполнения возложенных на него обязанностей по контролю за экологическим состоянием в стране, в частности мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха.

 

Украинские Национальные Новости

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