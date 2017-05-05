Во Львовской области зафиксировали загрязнение почв и водоемов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Во Львовской области зафиксировали загрязнение почв и водоемов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов Львовской областной государственной администрации.
Отмечается, что в восьми из одиннадцати пунктов наблюдения во Львовской области, где в марте 2017 года осуществлялся отбор проб и почв, были обнаружены превышения допустимых уровней рыбохозяйственных нормативов, а именно: фосфатов и железа общего, азота нитритного, сульфатных ионов, азота аммонийного.
Речь идет о выявленных превышениях допустимых уровней рыбохозяйственных нормативов в следующих пунктах наблюдений "р.Тисменица - Дрогобыч", "р.Зубра - с.Зубра", "р.Днестр - с.Журавно", "р.Стрый - с.Верхнее Синевидное", "р.Полтава - с.Камьянополь", "р.Вишня - с.Чернево", "р.Завадовка - с.Грушев", "р.Шкло - с.Краковец".
Напомним, Минприроды в прошлый раз обнародовала доклад по состоянию экологии в 2014 году.
При этом, Омбудсмен обвинила министра экологии О.Семерака в самоустранении от выполнения возложенных на него обязанностей по контролю за экологическим состоянием в стране, в частности мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха.