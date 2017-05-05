На Львівщині зафіксували забруднення грунтів та водойм
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Львівській області зафіксували забруднення грунтів та водойм. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що у восьми із одинадцяти пунктів спостереження на Львівщині, де у березні 2017 року здійснювався відбір проб та грунтів, були виявлені перевищення допустимих рівнів рибогосподарських нормативів, а саме: фосфатів та заліза загального, азоту нітритного, сульфатних іонів, азоту амонійного.
Йдеться про виявлені перевищення допустимих рівнів рибогосподарських нормативів у наступних пунктах спостережень "р.Тисмениця – м.Дрогобич", " р.Зубра – с.Зубра", " р.Дністер – с.Журавно", "р.Стрий – с.Верхнє Синьовидне", "р.Полтава – с.Кам'янопіль", " р.Вишня – с.Чернево", " р.Завадівка – с.Грушів", "р.Шкло – с.Краковець".
Нагадаємо, Мінприроди востаннє оприлюднювала доповідь щодо стану екології у 2014 році.
При цьому, Омбудсмен звинуватила міністра екології О.Семерака в самоусуненні від виконання покладених на нього обов’язків щодо контролю за екологічним станом в країні, зокрема моніторингу рівня забруднення атмосферного повітря.