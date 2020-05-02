Во Львовской области зафиксировано уже 465 случаев заболевания на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Во Львовской области по состоянию на 08:00 зафиксировано 465 случаев заболевания на COVID-19, из них 14 - летальные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По состоянию на 8:00 ч во Львове и Львовской области подтверждено 465 случаев инфицирования коронавирусом, из них 14 - летальные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2022 человека, госпитализированы - 390, на амбулаторном лечении - 1632 человека, выписаны - 276 человек.
Сейчас в больнице находится 117 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 465 человек, 14 человек умерло, 95 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 215 ПЦР-тестов, из которых 11 - положительные.
Напомним, по состоянию на вчера, во Львовской области было зафиксировано 454 случая заболевания коронавирусной болезнью.