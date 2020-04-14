Во Львовской области за ночь три новых подозрения на коронавирус

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Львовской области за прошедшую ночь, на 8:30 14 апреля, зарегистрировано три новых подозрения на коронавирусную болезнь COVID-19, что доводит общее количество людей с подозрением на коронавирус в области до 115. Положительный результат теста на коронавирус во Львовской области зафиксировано у 136 пациентов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовской ОГА в Facebook.