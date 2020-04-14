Во Львовской области за ночь три новых подозрения на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Львовской области за прошедшую ночь, на 8:30 14 апреля, зарегистрировано три новых подозрения на коронавирусную болезнь COVID-19, что доводит общее количество людей с подозрением на коронавирус в области до 115. Положительный результат теста на коронавирус во Львовской области зафиксировано у 136 пациентов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовской ОГА в Facebook.
"В период с 22:00 13 апреля до 8:00 14 апреля в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 3 человек. Пациенты из города Жовква. По состоянию на сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 115 человек", - указали в ОГА.
Также в облгосадминистрации добавили, что у 136 пациентов в области положительный результат теста на коронавирус, из них 5 человек умерли. Семь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 6 пациентов выздоровели.
На самоизоляции находятся 598 человек. За все время выписано - 167 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 18-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента на аппарате ИВЛ.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 13 апреля было зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них во Львовской области - 124 случая. Таким образом, в ОГА сообщили о 12 новых случаев COVID-19 в сутки.