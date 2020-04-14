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На Львівщині за ніч три нових підозри на коронавірус

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Львівській області за минул ніч, на 8:30 14 квітня, зареєстровано три нових підозри на коронавірусну хворобу COVID-19, що доводить загальну кількість людей з підозрою на коронавірус в області до 115. Позитивний результат тесту на коронавірус на Львівщині зафіксовано у 136 пацієнтів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської ОДА у Facebook.

"У період з 22:00 13 квітня по 8:00 14 квітня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 3 осіб. Пацієнти з міста Жовкви. Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 115 осіб", - вказали в ОДА.

Також в облдержадміністрації додали, що у 136 пацієнтів в області позитивний результат тесту на коронавірус, з них 5 осіб померли. Семеро осіб перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 6 пацієнтів одужали.

На самоізоляції перебувають 598 осіб. За увесь час виписано - 167 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої тяжкості. У 18-ти пацієнтів стан тяжкий. 3 пацієнта на апараті ШВЛ.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 13 квітня було зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Львівській області — 124 випадки. Таким чином, в ОДА повідомили про 12 нових випадків COVID-19 за добу.

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