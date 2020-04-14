На Львівщині за ніч три нових підозри на коронавірус

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Львівській області за минул ніч, на 8:30 14 квітня, зареєстровано три нових підозри на коронавірусну хворобу COVID-19, що доводить загальну кількість людей з підозрою на коронавірус в області до 115. Позитивний результат тесту на коронавірус на Львівщині зафіксовано у 136 пацієнтів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської ОДА у Facebook.