Во Львовской области за сутки 171 новый инфицированный коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. По состоянию на 8:00 26 августа во Львове и Львовской области подтверждено 13 560 случаев инфицирования коронавирусом, из них 171 - за прошедшие сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1203 ПЦР-тесты, из них 171 - положительный. Среди них львовян - 83. Остаток проб в холодильнике - 520", - говорится в сообщении.
Всего в области коронавирусную инфекцию обнаружено - у 13 560 человек, 367 человек скончались. 3955 пациентов выздоровели.
Напомним, сутками ранее во Львовской области было 136 новых инфицированных коронавирусом.