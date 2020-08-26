На Львівщині за добу 171 новий інфікований коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Станом на 8:00 26 серпня у Львові та на Львівщині підтверджено 13 560 випадків інфікування коронавірусом, з них 171 — за минулу добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1203 ПЛР-тести, з них 171 — позитивний. Серед них львів'ян — 83. Залишок проб у холодильнику — 520", - йдеться у повідомленні.
Загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено — у 13560 осіб, 367 людей померли. 3955 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, добою раніше на Львівщині було 136 нових інфікованих коронавірусом.