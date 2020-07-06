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4 марта, 15:53 • 118600 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121907 просмотра

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Во Львовской области за сутки 105 новых инфицированных коронавирусом

Во Львовской области за сутки 105 новых инфицированных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 9846 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 6301 случай инфицирования коронавирусом, за сутки из которых - 105. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.

"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 6301 лица, 164 человека умерли. 965 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 797 ПЦР-тестов, из них 105 - положительные. Среди них львовян - 64. Всего в работу взяли 450 проб, остаток в холодильнике - 59 проб.

Напомним, во Львове медицинские учреждения заполнены на 95%.

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