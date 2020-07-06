Во Львовской области за сутки 105 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 6301 случай инфицирования коронавирусом, за сутки из которых - 105. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 6301 лица, 164 человека умерли. 965 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 797 ПЦР-тестов, из них 105 - положительные. Среди них львовян - 64. Всего в работу взяли 450 проб, остаток в холодильнике - 59 проб.
Напомним, во Львове медицинские учреждения заполнены на 95%.