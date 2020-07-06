На Львівщині за добу 105 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено 6301 випадок інфікування коронавірусом, за добу з яких - 105. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6301 особи, 164 людини померло. 965 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 797 ПЛР-тестів, з них 105 — позитивні. Серед них львів'ян — 64. Загалом в роботу взяли 450 проб, залишок у холодильнику — 59 проб.
Нагадаємо, у Львові медичні заклади заповнені на 95%.