На Львовщине в течение двух недель создадут 50 мобильных групп для сбивания БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. До 15 октября во Львовской области заработают мобильные группы для сбивания "шахедов", сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет Media Center Ukraine, передает УНН.
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"Мы сейчас ведем работу совместно с социально-ответственным бизнесом, ПвК "Запад" плюс бригада теробороны для обустройства дополнительных 50 мобильных групп для сбивания "шахедов". До 15 октября поможем нашим военными с 50-ю мобильными группами, которые будут полностью оборудованы для сбивания шахедов", - отметил Максим Козицкий.
Он отметил, что сейчас ведутся работы по обеспечению станций Укрэнерго, которые обеспечивают транзит и поставки электроэнергии в области. Дополнительное обустройство бигбегами, габионами для защиты от ракет и шахедов, а также работы по установке антидроновой защиты. Подобные работы также ведутся на основных подстанциях облэнерго, что позволит дополнительно защитить поставки электроэнергии населению.
Дополнение
Враг "растягивает во времени" атаки беспилотников по целям в Украине, чтобы рассчитать удары и делать их ежедневно. Таким образом оккупанты стремятся еще и создать психологическое давление.
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