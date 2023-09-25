На Львівщині впродовж двох тижнів створять 50 мобільних груп для збиття БпЛА

Цитата

"Ми зараз ведемо роботу спільно з соціально-відповідальним бізнесом, ПвК «Захід» плюс бригада тероборони для облаштування додаткових 50 мобільних груп для збиття «шахедів». До 15 жовтня допоможемо нашим військовими з 50-ма мобільними групами, які будуть повністю обладнані для збиття шахедів», – наголосив Максим Козицький.

Він зазначив, що наразі ведуться роботи щодо забезпечення станцій Укренерго, які забезпечують транзит та постачання електроенергії в області. Додаткове облаштування бігбегами, габіонами для захисту від ракет та шахедів, а також роботи щодо встановлення антидронового захисту. Подібні роботи також ведуться на основних підстанціях обленерго, що дасть змогу додатково захистити постачання електроенергії населенню.

Доповнення

Ворог "розтягує у часі" атаки безпілотників по цілях в Україні, щоб розрахувати удари та робити їх щоденно. Таким чином окупанти прагнуть ще й створити психологічний тиск.

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