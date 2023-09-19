Окупанти "розтягують у часі" запуск БпЛА, аби розрахувати удари і створити напруженість - Ігнат

Цитата

“Подивимось просто на ту інфографіку, яку ми подаємо щоразу (кількості запущених ворогом БпЛА - ред.). Так буває 10, 12, 20, цього разу 30. Я б не сказав, що це так мало, бо були випадки, коли ворог запускав до півсотні БпЛА за раз. Ну відповідно вони, як то кажуть, "розтягують їх у часі", таким чином, аби розрахувати удари, щоб можна було робити це щодня. Тут не лише фактор впливає той, що вони намагаються уразити наші обʼєкти, а й фактор психологічного тиску на нашу державу. Тому що Україна спить в тривозі, чи не спить в тривозі, скажемо так, і постійно на це повинна реагувати і економіка, і морально-психологічний стан людей”, - зазначив Ігнат.

Тому окупанти будуть, імовірно, робити такі запуски БпЛА і надалі, зазначив речник.

“Ну а наша справа знищувати їх і посилювати ті засоби, які більш раціонально використовуються і які ефективно нами використовуються проти БпЛА ударного типу”, - сказав Ігнат.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 19 вересня знищили 27 з 30 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131”, запущених російськими військами.