Оккупанты "растягивают во времени" запуск БпЛА, чтобы рассчитать удары и создать напряженность - Игнат

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“Давайте посмотрим просто на ту инфографику, которую мы подаем каждый раз (количества запущенных врагом БпЛА - ред.). Так бывает 10, 12, 20, на этот раз 30. Я бы не сказал, что это так мало, потому что были случаи, когда враг запускал до полусотни БпЛА за раз. Ну соответственно они, как говорится, "растягивают их во времени", таким образом, чтобы рассчитать удары, чтобы можно было делать это ежедневно. Здесь не только фактор влияет тот, что они пытаются поразить наши объекты, но и фактор психологического давления на наше государство. Потому что Украина спит в тревоге, или не спит в тревоге, скажем так, и постоянно на это должна реагировать и экономика, и морально-психологическое состояние людей”, - отметил Игнат.

Поэтому оккупанты будут, вероятно, делать такие запуски БпЛА и в дальнейшем, отметил спикер.

“Ну а наше дело уничтожать их и усиливать те средства, которые более рационально используются и которые эффективно нами используются против БпЛА ударного типа”, - сказал Игнат.

Напомним

Силы обороны в ночь на 19 сентября уничтожили 27 из 30 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131”, запущенных российскими войсками.