Во Львовской области в результате падения лифта погибли два человека
Киев • УНН
Львов-Киев. 23 мая. УНН. Во Львовской области грузовой лифт придавил двух человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"22 мая в 11:40 к спасателям поступило сообщение, что в с. Бучалы Городокского района в складском помещении частного предприятия грузовым лифтом придавило двух человек. Спасатели провели работы по поднятию лифта и высвобождении тел погибших", - сообщили в ГСЧС.
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Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в Тернополе мужчина упал в шахту лифта с 8 этажа и погиб.