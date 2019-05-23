Во Львовской области в результате падения лифта погибли два человека

"22 мая в 11:40 к спасателям поступило сообщение, что в с. Бучалы Городокского района в складском помещении частного предприятия грузовым лифтом придавило двух человек. Спасатели провели работы по поднятию лифта и высвобождении тел погибших", - сообщили в ГСЧС.

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Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Тернополе мужчина упал в шахту лифта с 8 этажа и погиб.