На Львівщині внаслідок падіння ліфта загинуло двоє людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ- КИЇВ. 23 травня. УНН. На Львівщині вантажний ліфт придавив двох людей. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС у Львівській області.
"22 травня о 11:40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Бучали Городоцького району в складському приміщенні приватного підприємства вантажним ліфтом придавило двох людей. Рятувальники провели роботи по підняттю ліфта та вивільненні тіл загиблих", - повідомили у ДСНС.
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Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Тернополі чоловік впав у шахту ліфта з 8 поверху і загинув.