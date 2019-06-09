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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107819 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105907 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134427 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143167 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129382 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129959 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131179 просмотра

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Во Львовской области в массовом ДТП травмировались 16 человек

Во Львовской области в массовом ДТП травмировались 16 человек

Киев  •  УНН

 • 9319 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В субботу, 8 июня около 18:00 на автодороге Львов - Тернополь результате дорожно-транспортного происшествия 16 человек получили травмы, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Полицейские предварительно установили, что изначально произошло столкновение грузовика "ГАЗ" под управлением 36-летнего жителя Бугского района с микроавтобусом "Mercedes-Benz", которым управлял 54-летний житель Тернополя.

Бочка, которую перевозил водитель "ГАЗа", выпала и повредила автомобили "Шевроле Каптива" и "Honda CR-V", после этого грузовик столкнулся с автомобилем "OPEL Combo" под управлением 42-летнего жителя Хмельницкой области.

В результате ДТП телесные повреждения получили водители Mercedes и OPEL, а также 12 пассажиров микроавтобуса возрастом 38-67 лет - жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и города Тернополь. Также травмы получили пассажир OPEL, 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир "ГАЗа", 48-летний житель Бугского района.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал УНН, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

По факту происшествия следователи Погребищенского отделения полиции открыли уголовное производство.

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