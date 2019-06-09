Во Львовской области в массовом ДТП травмировались 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В субботу, 8 июня около 18:00 на автодороге Львов - Тернополь результате дорожно-транспортного происшествия 16 человек получили травмы, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
Полицейские предварительно установили, что изначально произошло столкновение грузовика "ГАЗ" под управлением 36-летнего жителя Бугского района с микроавтобусом "Mercedes-Benz", которым управлял 54-летний житель Тернополя.
Бочка, которую перевозил водитель "ГАЗа", выпала и повредила автомобили "Шевроле Каптива" и "Honda CR-V", после этого грузовик столкнулся с автомобилем "OPEL Combo" под управлением 42-летнего жителя Хмельницкой области.
В результате ДТП телесные повреждения получили водители Mercedes и OPEL, а также 12 пассажиров микроавтобуса возрастом 38-67 лет - жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и города Тернополь. Также травмы получили пассажир OPEL, 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир "ГАЗа", 48-летний житель Бугского района.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Как сообщал УНН, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
По факту происшествия следователи Погребищенского отделения полиции открыли уголовное производство.