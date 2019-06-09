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На Львівщині внаслідок масової ДТП травмувались 16 людей

На Львівщині внаслідок масової ДТП травмувались 16 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У суботу, 8 червня близько 18:00 на автодорозі Львів — Тернопіль внаслідок Дорожньо-транспортної пригоди 16 людей отримали травми, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Поліцейські попередньо встановили, що початково сталося зіткнення вантажівки “ГАЗ” під керуванням 36-річного жителя Буського району з мікроавтобусом “Mercedes-Benz”, яким керував 54-річний житель Тернополя.

Бочка, яку перевозив водій “ГАЗу”, випала і пошкодила автомобілі “Шевроле Каптіва” та “Honda CR-V”, після цього вантажівка зіткнулася з автомобілем “OPEL Combo” під керуванням 42-річного жителя Хмельницької області.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водії Mercedes та OPEL, а також 12 пасажирів мікроавтобуса віком 38-67 років — мешканці Київської, Одеської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Харківської областей та міста Тернопіль. Також травми отримали пасажир OPEL, 47-річний мешканець Хмельниччини, та пасажир “ГАЗу”, 48-річний житель Буського району.

Поліцейські встановлюють обставини аварії. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНН, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. 

За фактом події слідчі Погребищенського відділення поліції відкрили кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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