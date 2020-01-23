Во Львовской области в результате ДТП погибла 15-летняя девушка

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 января около семи часов в одном из сел Яворивского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса "Рено Трафик" 52-летний житель Городокского района, совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. От удара девушка упала на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль "Рено Сценик", которым управлял 66-летний житель Яворивского района. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия", - сообщили в Нацполиции.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.