На Львівщині внаслідок ДТП загинула 15-річна дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Львівщині у Яворівському районі в ДТП загинула п’ятнадцятирічна дівчина. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 січня близько сьомої години в одному з сіл Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса "Рено Трафік" 52-річний мешканець Городоцького району, скоїв наїзд на 15-річну місцеву жительку. Від удару дівчина впала на смугу зустрічного руху, де на неї здійснив наїзд автомобіль “Рено Сценік”, яким керував 66-річний мешканець Яворівського району. Від отриманих травм дівчина померла на місці події", — повідомили у Нацполіції.
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На місці події працювала слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.