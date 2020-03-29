Во Львовской области обнаружили 12 новых подозрений на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69040 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81434 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94609 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92143 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105440 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90027 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103260 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106019 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131051 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
Во Львовской области обнаружили 12 новых подозрений на коронавирус

Во Львовской области обнаружили 12 новых подозрений на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 18765 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 марта. УНН. Во Львовской области за прошедшую ночь зафиксировали 12 новых подозрений на коронавирус. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЛОГА.

"В период с 21:30 ч 28 марта по 8:30 ч 29 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 12 человек. Пациенты с Бугского, Николаевского, Золочевского, Жовкивского, Стрыйского районов и города Львов. Сейчас на лечении в Львовской областной инфекционной клинической больнице - 58 человек", - сообщили в ЛОГА.

На самоизоляции находятся 69 человек. За все время выписано - 53 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 2-х пациентов приближен к тяжелому.

Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилась 180 человек.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 90 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавируса.

По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 90 человек. У пяти пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Два человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии.

Как сообщалось ранее в УНН, во Львовской области подтвердили коронавирус у еще двух человек.

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