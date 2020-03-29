Во Львовской области обнаружили 12 новых подозрений на коронавирус

"В период с 21:30 ч 28 марта по 8:30 ч 29 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 12 человек. Пациенты с Бугского, Николаевского, Золочевского, Жовкивского, Стрыйского районов и города Львов. Сейчас на лечении в Львовской областной инфекционной клинической больнице - 58 человек", - сообщили в ЛОГА.

На самоизоляции находятся 69 человек. За все время выписано - 53 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 2-х пациентов приближен к тяжелому.

Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилась 180 человек.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 90 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавируса.

По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 90 человек. У пяти пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Два человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии.

Как сообщалось ранее в УНН, во Львовской области подтвердили коронавирус у еще двух человек.