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На Львівщині виявили 12 нових підозр на коронавірус

На Львівщині виявили 12 нових підозр на коронавірус

Київ • УНН

 • 18778 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 березня. УНН. У Львівській області за минулу ніч зафіксували 12 нових підозр на коронавірус. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЛОДА.

"У період з 21:30 год 28 березня по 8:30 год 29 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 12 осіб. Пацієнти з Буського, Миколаївського, Золочівського, Жовківського, Стрийського районів та міста Львів. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 58 осіб", - повідомили у ЛОДА.

На самоізоляції знаходяться 69 осіб. За увесь час виписано - 53 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 2-х пацієнтів наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулася 180 людей.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 90 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 90 осіб. У п'яти пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Львівщині підтвердили коронавірус у ще двох людей.

Українські Національні Новини

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