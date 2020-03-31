Во Львовской области восемь новых подозрений на коронавирус

"В период с 22:30 30 марта по 10:30 31 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилась еще 8 человек. Пациенты из города Львова, Борислава, а также Николаева", - сообщили в ЛОГА.

Также отмечается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 52 человека. На самоизоляции - 111 человек. За все время выписано - 77 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов приближено к тяжелому.

Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 240 человек. По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 120 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 120 человек. У пяти пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Два человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии.

Одна пациентка выздоровела.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.