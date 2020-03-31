На Львівщині вісім нових підозр на коронавірус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 березня. УНН. На Львівщині ще у восьми людей підозрюють коронавірус. Про це повідомили у прес-службі ЛОДА, передає УНН.
“У період з 22:30 30 березня по 10:30 31 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 8 осіб. Пацієнти з міста Львова, Борислава, а також Миколаєва”, — повідомили в ЛОДА.
Також зазначається, що зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 52 особи. На самоізоляції — 111 осіб. За увесь час виписано — 77 пацієнтів. Стан усіх хворих — середньої тяжкості або близький до задовільного. У 4- х пацієнтів наближений до тяжкого.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 240 людей. За результатами тестів у 6 осіб — грип. За увесь час в сумі у 120 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 120 осіб. У п’яти пацієнтів — позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.
Одна пацієнтка одужала.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19, з них 13 - летальні.