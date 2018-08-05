Во Львовской области выпал град
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Львовской области сегодня выпал град размером с вишню. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовской госадминистрации Игорь Зинкевич, передает УНН.
"05.08.2018 в 17:00. Каменка-Бугская Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители будьте внимательны и осторожны!!" - написал он.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей грозы.
В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.
Как сообщал УНН, средняя месячная температура в августе этого года прогнозируется на уровне 20-25 градусов тепла, что несколько выше средних многолетних значений.
При этом месячное количество осадков в августе 2018 ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм. Такие показатели в большинстве западных областей и на юге страны, как сообщили синоптики, находятся в пределах нормы, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.