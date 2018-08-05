На Львівщині випав град

"05.08.2018 о 17:00. Кам'янка-Бузька Львівська область. Град розміром з вишню. Траса Київ Чоп, від міста Буськ в сторону Львова гроза покидала гілки дерев на трасу, водії будьте уважні та обережні!!" - написав він.



Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей грози.

В Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.



Як повідомляв УНН, середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.



При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.