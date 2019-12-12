Во Львовской области разоблачили миллионные махинации с выплатами из Фонда социального страхования
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во Львовской области Cлужба безопасности разоблачила масштабные махинации с соцвыплатами через профессиональные заболевания. В результате злоупотреблений должностных лиц специализированного медучреждения Фонд социального страхования потерял более миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники Службы установили, что глава одной из медико-социальных экспертных комиссий в течение года совместно с другими лицами безосновательно устанавливали работникам местных промышленных предприятий диагнозы по получению профзаболеваний. Сфальсифицированные медицинские заключения в дальнейшем использовали для незаконного получения ежемесячных социальных выплат", - говорится в сообщении.
Сейчас голове МСЭК осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 1 и 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Четверо других фигурантов дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366 и 358 УК Украины. Сейчас обвинительные акты относительно них направлены в суд.
Напомним, в Херсоне СБУ разоблачила должностных лиц Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Херсонской области на содействии в рейдерском захвате объекта незавершенного строительства.