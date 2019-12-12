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На Львівщині викрили мільйонні махінації із виплатами з Фонду соціального страхування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Львівщині Cлужба безпеки викрила масштабні махінації із соцвиплатами через професійні захворювання. Внаслідок зловживань посадовців спеціалізованої медустанови Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

"Співробітники Служби встановили, що голова однієї з медико-соціальних експертних комісій протягом року спільно з іншими посадовцями безпідставно встановлювали працівникам місцевих промислових підприємств діагнози щодо набуття профзахворювань. Сфальсифіковані медичні висновки у подальшому використовували для незаконного отримання щомісячних соціальних виплат", - сказано у повідомленні.

Наразі голові МСЕК здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1 і 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Четверо інших фігурантів справи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 366 та 358 КК України. Наразі обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.

Нагадаємо, у Херсоні СБУ викрила посадовців Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області на сприянні у рейдерському захопленні об’єкту незавершенного будівництва.

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