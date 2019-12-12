На Львівщині викрили мільйонні махінації із виплатами з Фонду соціального страхування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Львівщині Cлужба безпеки викрила масштабні махінації із соцвиплатами через професійні захворювання. Внаслідок зловживань посадовців спеціалізованої медустанови Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники Служби встановили, що голова однієї з медико-соціальних експертних комісій протягом року спільно з іншими посадовцями безпідставно встановлювали працівникам місцевих промислових підприємств діагнози щодо набуття профзахворювань. Сфальсифіковані медичні висновки у подальшому використовували для незаконного отримання щомісячних соціальних виплат", - сказано у повідомленні.
Наразі голові МСЕК здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1 і 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Четверо інших фігурантів справи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 366 та 358 КК України. Наразі обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.
Нагадаємо, у Херсоні СБУ викрила посадовців Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області на сприянні у рейдерському захопленні об’єкту незавершенного будівництва.