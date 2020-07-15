Во Львовской области от коронавируса умерла двадцатилетняя девушка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 июля. УНН. Во Львовской области из-за COVID-19 умерла двадцатилетняя девушка. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.
"Девушка умерла в Стрыйской больнице. К врачам она попала с пневмонией. Через сутки состояние пациентки ухудшилось, и она умерла. У девушки подтвердили коронавирус. Также у нее отобрали материал с биопсии для исследования", - об этом сообщил Орест Чемерис.
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Напомним, в Украине уже 55,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 836.