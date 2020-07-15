На Львівщині від коронавірусу померла двадцятирічна дівчина

“Дівчина померла у Стрийській лікарні. До лікарів вона потрапила з пневмонією. Через добу стан пацієнтки погіршився, і вона померла. У дівчини підтвердили коронавірус. Також у неї відібрали матеріал з біопсії для дослідження”, — про це повідомив Орест Чемерис.

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Нагадаємо, в Україні вже 55,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 836.