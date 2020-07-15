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19 березня, 18:42 • 104547 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 151086 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125316 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139445 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142682 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125600 перегляди

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18 березня, 19:01 • 124405 перегляди

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На Львівщині від коронавірусу померла двадцятирічна дівчина

На Львівщині від коронавірусу померла двадцятирічна дівчина

Київ • УНН

 • 16891 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 липня. УНН. На Львівщині через COVID – 19 померла двадцятирічна дівчина. Про це кореспонденту УНН повідомив директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

“Дівчина померла у Стрийській лікарні. До лікарів вона потрапила з пневмонією. Через добу стан пацієнтки погіршився, і вона померла. У дівчини підтвердили коронавірус. Також у неї відібрали матеріал з біопсії для дослідження”, — про це повідомив Орест Чемерис.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус у світі: за добу на COVID-19 захворіло понад 220 тис. людей

Нагадаємо, в Україні вже 55,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 836.

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