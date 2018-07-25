Во Львовской области в тройном ДТП погибла женщина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 июля. УНН. На автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 июля, около 14:00 на автодороге Киев-Чоп в селе Нагорное Сколевского района. Столкнулись автомобили Mercedes, Citroën и "Таврия", - говорится в сообщении.
Водитель Mercedes оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.
"От полученных в результате ДТП травм пассажирка "Таврии" скончалась на месте происшествия, водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу", - отметили в полиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников аварии. Медики уточняют диагноз травмированному. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, три человека получили телесные повреждения в результате столкновения "Нивы" с Mercedes во Львовской области.