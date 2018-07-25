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The Washington Post

На Львівщині у потрійній ДТП загинула жінка

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 липня. УНН. На автодорозі Київ-Чоп, на Львівщині, сталося зіткнення трьох автомобілів, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна отримала травми. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

На Львівщині у потрійній ДТП загинула жінка

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 липня, близько 14:00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне Сколівського району. Зіткнулись автомобілі Mercedes, Citroën і "Таврія", - йдеться в повідомленні.

Водій Mercedes залишив автомобіль і втік з місця події. Наразі правоохоронці встановлюють його місцеперебування.

"Від отриманих внаслідок автопригоди травм пасажирка "Таврії" померла на місці події, водій з тілесними ушкодженнями доставлений у лікарню", - зазначили в поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників аварії. Медики уточнюють діагноз травмованому. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, троє осіб отримали тілесні ушкодження внаслідок зіткнення "Ниви" з Mercedes у Львівській області.

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