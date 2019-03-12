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6 марта, 19:19 • 140918 просмотра

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Во Львовской области третий день не могут потушить пожар на свалке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Во Львовской области третьи сутки продолжается тушение пожара на свалке, по состоянию на сегодня осталось ликвидировать пожар ориентировочно на площади 1500 кв.м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.

"По состоянию на 12 марта осталось ликвидировать пожар ориентировочно на площади 1500 кв.м. Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение вчерашнего дня, 11 марта, спасатели ликвидировали возгорание на площади 3500 кв.м.

"Пожар удалось локализовать. К тушению были привлечены 58 человек личного состава и 10 единиц спецтехники", - отметили в ГСЧС.

Напомним, сообщение о пожаре на свалке в г. Новояворовск поступило к спасателям 10 марта.

Спасатели отметили, что сложность тушения - в удаленности водоисточника и малых запасах воды. Ближайшее водоисточник расположен на расстоянии около 2 км. Кроме того, осложнением погодных условий, шквальным ветром.

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