Во Львовской области третий день не могут потушить пожар на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Во Львовской области третьи сутки продолжается тушение пожара на свалке, по состоянию на сегодня осталось ликвидировать пожар ориентировочно на площади 1500 кв.м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"По состоянию на 12 марта осталось ликвидировать пожар ориентировочно на площади 1500 кв.м. Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение вчерашнего дня, 11 марта, спасатели ликвидировали возгорание на площади 3500 кв.м.
"Пожар удалось локализовать. К тушению были привлечены 58 человек личного состава и 10 единиц спецтехники", - отметили в ГСЧС.
Напомним, сообщение о пожаре на свалке в г. Новояворовск поступило к спасателям 10 марта.
Спасатели отметили, что сложность тушения - в удаленности водоисточника и малых запасах воды. Ближайшее водоисточник расположен на расстоянии около 2 км. Кроме того, осложнением погодных условий, шквальным ветром.