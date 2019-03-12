На Львівщині третій день не можуть загасити пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Львівській області третю добу триває гасіння пожежі на сміттєзвалищі, станом на сьогодні залишилося ліквідувати пожежу орієнтовно на площі 1500 кв.м. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"Станом на 12 березня залишилось ліквідувати пожежу орієнтовно на площі 1500 кв.м. Наразі роботи по ліквідації пожежі тривають", - йдеться в повідомленні.
Крім того, упродовж вчорашнього дня, 11 березня, рятувальники ліквідували загорання на площі 3 500 кв.м.
"Пожежу вдалось локалізувати. До гасіння було залучено 58 чоловіки особового складу та 10 одиниць спецтехніки", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі у м. Новояворівськ надійшло до рятувальників 10 березня.
Рятувальники зазначили, що складність гасіння - у віддаленості вододжерела і малих запасах води. Найближче вододжерело розташоване на відстані близько 2 км. Крім того, ускладненням погодних умов, шквальним вітром.