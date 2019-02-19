Во Львовской области произошел пожар в многоэтажном здании
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Во Львовской области, в пгт Славское, ночью произошел пожар в четырехэтажном здании с мансардой местного отеля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
"19 февраля в 00:07 в пгт Славское Сколевского района в четырехэтажном здании с мансардой отеля "Терем" (75 × 35) возник пожар", - говорится в сообщении спасателей.
Добавляется, что в 6:06 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 1 тыс. м2.
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Спасатели сообщают, что жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожара на свежий воздух выведено 18 человек.
Причина пожара устанавливается.
На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
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Как сообщал УНН, в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей, 2015, 2016 и 2017 года рождения.