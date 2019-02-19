На Львівщині сталася пожежа у багатоповерховій будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Львівській області, у смт Славське, вночі сталася пожежа у чотирьохповерховій будівлі з мансардою місцевого готелю. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
“19 лютого о 00:07 у смт Славське Сколівського району в чотирьохповерховій будівлі з мансардою готелю „Терем“ (75×35) виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Додається, що о 06:06 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано на площі 1 тис. м2.
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Рятувальники повідомляють, що жертв та постраждалих немає. В ході гасіння пожежі на свіже повітря виведено 18 осіб.
Причина пожежі встановлюється.
На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС України у Львівській області.
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Як повідомляв УНН, у Чернігівській області під час пожежі у приватному будинку загинуло три дитини, 2015, 2016 та 2017 років народження.