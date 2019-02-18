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ДТП з пожежею у Києві: суд заарештував водія BMW

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Водієві, затриманому за підозрою у смертельній ДТП у Києві, в результаті якої жінка згоріла в авто, суд обрав запобіжний захід. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Слідчий суддя Шевченківського райсуду столиці задовольнив клопотання прокуратури про взяття підозрюваного під варту строком на 60 діб без застави.

Нагадаємо, в ніч на 16 лютого на Столичному шосе у Голосіївському районі сталася автопригода, в якій загинула жінка. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW X5, виїхав за межі проїзної частини, протаранив огороджувальний паркан і, продовжуючи рух, зіткнувся із Daewoo Lanos. Водія Daewoo Lanos із тілесними ушкодженнями було госпіталізували, а пасажирка згоріла в авто. Водій BMW X5 втік з місця аварії, залишивши машину.

Пізніше водій з’явився до поліції та був затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

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