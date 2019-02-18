ДТП с пожаром в Киеве: суд арестовал водителя BMW

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55846 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123589 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125548 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126651 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123665 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156666 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117666 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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ДТП с пожаром в Киеве: суд арестовал водителя BMW

ДТП с пожаром в Киеве: суд арестовал водителя BMW

Киев  •  УНН

 • 8942 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Водителю, задержанному по подозрению в смертельном ДТП в Киеве, в результате которого женщина сгорела в авто, суд избрал меру пресечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следственный судья Шевченковского райсуда столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении подозреваемого под стражу сроком на 60 суток без залога.

Напомним, в ночь на 16 февраля на Столичном шоссе в Голосеевском районе произошло автопроисшествие, в котором погибла женщина. Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW X5, выехал за пределы проезжей части, протаранил ограждающий забор и, продолжая движение, столкнулся с Daewoo Lanos. Водителя Daewoo Lanos с телесными повреждениями был госпитализирован, а пассажирка сгорела в авто. Водитель BMW X5 скрылся с места аварии, оставив машину.

Позже водитель появился в полицию и был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч.3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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