ДТП с пожаром в Киеве: суд арестовал водителя BMW
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Водителю, задержанному по подозрению в смертельном ДТП в Киеве, в результате которого женщина сгорела в авто, суд избрал меру пресечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Следственный судья Шевченковского райсуда столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении подозреваемого под стражу сроком на 60 суток без залога.
Напомним, в ночь на 16 февраля на Столичном шоссе в Голосеевском районе произошло автопроисшествие, в котором погибла женщина. Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW X5, выехал за пределы проезжей части, протаранил ограждающий забор и, продолжая движение, столкнулся с Daewoo Lanos. Водителя Daewoo Lanos с телесными повреждениями был госпитализирован, а пассажирка сгорела в авто. Водитель BMW X5 скрылся с места аварии, оставив машину.
Позже водитель появился в полицию и был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч.3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.