Во Львовской области шесть часов тушили пожар в столярном цехе

Так, вчера в 19:14 к спасателям поступило сообщение о пожаре в с. Лисятичи Стрыйского района на ул. Садовая, 3. Пожар возник в здании столярного цеха площадью 500 кв.м.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пламя полностью охватило крышу столярного цеха. Пожарные предотвратили распространение пожара на соседнее здание. Пожар локализован в 20:24 и ликвидирован в 1:12. Огнем уничтожена крыша на площади 500 кв.м, 20 куб.м досок, столярные станки, повреждены 25 куб.м досок", - сообщили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, из-за пожара кафе в парке им. Горького в Одессе полностью сгорело, также пострадал рядом расположенный зал игровых автоматов.