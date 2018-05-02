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Во Львовской области шесть часов тушили пожар в столярном цехе

Киев • УНН

 • 10096 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Пожар произошел в столярном цехе во Львовской области, пожарные тушили его в течение шести часов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

Во Львовской области шесть часов тушили пожар в столярном цехе

Так, вчера в 19:14 к спасателям поступило сообщение о пожаре в с. Лисятичи Стрыйского района на ул. Садовая, 3. Пожар возник в здании столярного цеха площадью 500 кв.м.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пламя полностью охватило крышу столярного цеха. Пожарные предотвратили распространение пожара на соседнее здание. Пожар локализован в 20:24 и ликвидирован в 1:12. Огнем уничтожена крыша на площади 500 кв.м, 20 куб.м досок, столярные станки, повреждены 25 куб.м досок", - сообщили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, из-за пожара кафе в парке им. Горького в Одессе полностью сгорело, также пострадал рядом расположенный зал игровых автоматов.

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