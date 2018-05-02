На Львівщині шість годин гасили пожежу у столярному цеху
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 травня. УНН. Пожежа сталася у столярному цеху у Львівській області, вогнеборці гасили її протягом шести годин. Про це повідомили у прес-центрі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
Так, вчора о 19:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Лисятичі Стрийського району на вул. Садова, 3. Пожежа виникла в будівлі столярного цеху, площею 500 кв.м.
"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум’я повністю охопило дах столярного цеху. Вогнеборці запобігли перекиданню пожежі на сусідню будівлю. Пожежу локалізовано о 20:24 та ліквідовано о 01:12. Вогнем знищено дах на площі 500 кв.м, 20 куб.м дощок, столярні станки, пошкоджено 25 куб.м дощок", – повідомили у ДСНС.
Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, через пожежу кафе в парку ім. Горького в Одесі повністю згоріло, також постраждав поруч розташований зал ігрових автоматів.