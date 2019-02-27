Во Львовской области еще один приход перешел от УПЦ МП к ПЦУ
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во Львовской области, в селе Лосинец Турковского района, община села проголосовала за переход от УПЦ МП к ПЦУ. Об этом корреспонденту УНН сообщили жители села.
На собрании присутствовали 400 граждан. 270 из них проголосовали за переход церкви к ПЦУ.
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К слову, во Львовской области уже 18 приходов перешли от УПЦ Московского патриархата к Православной церкви Украины.
Напомним, по состоянию на 25 февраля к Православной церкви Украины перешло 354 приходских храмов УПЦ МП.