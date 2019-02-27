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На Львівщині ще одна парафія перейшла від УПЦ МП до ПЦУ

На Львівщині ще одна парафія перейшла від УПЦ МП до ПЦУ

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Львівщині, у селі Лосинець Турківського району, громада села проголосувала за перехід від УПЦ МП до ПЦУ. Про це кореспонденту УНН повідомили мешканці села.

На зборах були присутні 400 громадян. 270 з них проголосували за перехід церкви до ПЦУ.

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До слова, на Львівщині вже 18 парафій перейшли від УПЦ Московскього патріархату до Православної церкви України.

Нагадаємо, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.

Українські Національні Новини

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