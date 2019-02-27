На Львівщині ще одна парафія перейшла від УПЦ МП до ПЦУ
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Львівщині, у селі Лосинець Турківського району, громада села проголосувала за перехід від УПЦ МП до ПЦУ. Про це кореспонденту УНН повідомили мешканці села.
На зборах були присутні 400 громадян. 270 з них проголосували за перехід церкви до ПЦУ.
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До слова, на Львівщині вже 18 парафій перейшли від УПЦ Московскього патріархату до Православної церкви України.
Нагадаємо, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.